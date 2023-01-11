Арестович признал бегство украинских подразделений под Соледаром

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0

Алексей Арестович

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром находились подразделения ВСУ, которые бежали с передовой. По его словам, из-за этого страдала оборона города, сообщает РИА Новости.

Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, — цитирует агентство Арестовича.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями «Вагнера». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы «Вагнера», другие подразделения в штурме не участвовали.