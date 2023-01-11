Военный эксперт раскрыл значение взятия российскими силами Соледара Военный эксперт Норин назвал взятие российскими силами Соледара шагом к обвалу обороны ВСУ

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Взятие под контроль российских сил Соледара является шагом к обвалу обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией, заявил военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, попытки зачистить предполье между Лисичанском и Славянском предпринимались летом 2022 года, но подвижки появились сейчас. Минобороны РФ официально не подтверждало взятие Соледара.

Вопрос в том, что будет дальше, это заявка на то, чтобы очистить пространство перед линией городов Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. А дальше вопрос будет в том, как брать этот щит, где города идут сплошняком, один за другим. По идее, конечно, его надо обходить, но сейчас это очень затруднительно. Видимо, будут прогрызать силой. Будем ждать, это шаг к дальнейшему освобождению Донбасса, — сказал Норин.

Эксперт считает, что это шаг к дальнейшему освобождению Донбасса. По его словам, закрепление на отбитых позициях это не то, что нужно, но это должно делаться по умолчанию, так как контратаки всегда возможны.

По идее, раз у наших войск инициатива, будут пытаться развить успех, не дать закрепиться ВСУ на других рубежах, заставлять их откатываться дальше и дальше, использовать это для очистки Бахмута. У противника еще Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка — главная линия обороны, — отметил эксперт.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент. По его словам, контроль над Соледаром открывает выход к Славянску и Краматорску, что приведет к освобождению всей территории ДНР.