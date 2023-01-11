Пушилин заявил о переломном моменте в борьбе за контроль над ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ

В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин. По его словам, контроль над Соледаром открывает выход к Славянску и Краматорску, что приведет к освобождению всей территории ДНР.

Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики, — сказал он.

Пушилин добавил, что Марьинка находится практически под контролем России.

Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, — заявил врио главы ДНР.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что город Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями «Вагнера». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы «Вагнера», другие подразделения в штурме не участвовали.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.