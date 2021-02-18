Bloomberg рассказал о новом списке санкций США по «Северному потоку — 2»

В список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2» США не станут включать немецкие компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, доклад по газопроводу может быть
Как полагают в агентстве, подобным образом администрация президента Байдена пытается остановить проект, но при этом старается не вступать в конфликт с европейскими союзниками.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровод от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
В декабре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против «Северного потока — 2».
Ранее Bloomberg сообщил о подготовке Евросоюзом санкций из-за Навального. Об этом писал NEWS.ru.