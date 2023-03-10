Bloomberg: Кремль освободит график Путина ради G20 Bloomberg: Путин готовится к саммиту G20 в сентябре 2023 года

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин готовится к участию в саммите Большой двадцатки, который состоится в сентябре 2023 года в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сотрудники администрации президента планируют освободить график Путина ради посещения международного саммита. При этом журналисты подчеркивают, что финальное решение о том, посетит ли российский лидер G20, пока еще не принято.

Как утверждают источники Bloomberg, власти России уже перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, который должен был состояться в сентябре, на неделю позже, чтобы Путин смог лучше подготовиться к Большой двадцатке.

По версии агентства, Путин отказался от участия в саммите G20 в 2022 году на Бали, поскольку Соединенные Штаты и их союзники оказывали давление на Россию, именно поэтому он и отправил на встречу главу МИД РФ Сергея Лаврова. В этот же раз Путин рассчитывает присутствовать среди иностранных коллег сам, утверждает источник Bloomberg.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.