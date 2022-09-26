Bloomberg назвал страны ЕС, мешающие ввести потолок цен на нефть из России Bloomberg: ЕС отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза из-за разногласий, вероятно, отложат подписание соглашения о введении потолка цен на нефть из России до того момента, пока не будет согласован более широкий пакет антироссийских санкций, пишет Bloomberg. Противниками идеи о лимите цен на нефть, как пишет агентство, являются Венгрия и Кипр.

Среди тех стран, что выразили протест против введения потолка цен на нефть — Кипр и Венгрия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласование новых рестрикций Евросоюза основано на полном единогласии, что дает каждой стране право вето.

Bloomberg уточняет, что помимо лимита цен на нефть Евросоюз рассматривает другие возможные санкции против России. В настоящий момент обсуждаются контроль над поставками алмазов и запрет на некоторую продукцию, выполненную из стали.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.