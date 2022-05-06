Bloomberg: лидеры G7 обсудят новые антироссийские санкции 8 мая

Фото Максим Богодвид/РИА Новости

Представители стран «Большой Семёрки» обсудят новые меры санкционного воздействия против России 8 мая, пишет Bloomberg. Отмечается, что встреча будет проходить в онлайн формате и во время неё может рассматриваться как обсуждение санкций, так и их доработка.

К видеоконференции возможно присоединится президент Украины Владимир Зеленский, которого, согласно источникам агентства, также пригласили участвовать в саммите.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз предложил отсрочку эмбарго на нефть из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Этим странам предлагается отказаться от энергоресурсов к 2024 году. Остальные страны ЕС должны прекратить импорт нефти и газа в ближайшие восемь месяцев: через шесть месяцев и через восемь месяцев соответственно.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены.