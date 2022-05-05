Орбан заявил о неготовности Венгрии и ЕС принять эмбарго на нефть из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом он сообщил в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, пишет Financial Times.

Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах, — говорится в письме.

Орбан отметил, что предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок в случае альтернативы и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии.

Эти усилия [по реализации санкций] требуют времени и инвестиций, которые являются излишними и, следовательно, не могут быть профинансированы на рыночной основе, — аргументирует глава правительства Венгрии.

Венгерский премьер предупредил, что Еврокомиссия будет нести ответственность за «исторический провал» европейской интеграции, если она будет продолжать настаивать на своём предложении о введении эмбарго против российской нефти.

Ранее сообщалось, что российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По их мнению «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны.