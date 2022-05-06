Bloomberg: ЕС предложил некоторым странам отсрочку эмбарго на нефть из РФ Bloomberg: ЕС предложил Венгрии, Словакии и Чехии отсрочку эмбарго на нефть из России

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Евросоюз предложил отсрочку эмбарго на нефть из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Как передаёт Bloomberg, им предлагается отказаться от энергоресурсов к 2024 году. Остальные страны ЕС должны прекратить импорт нефти и газа в ближайшие восемь месяцев: через шесть месяцев и через восемь месяцев соответственно.

Европейский союз предложил пересмотреть запрет на нефтяные санкции против России, который даст Венгрии и Словакии дополнительный год, до конца 2024 года, для отказа от российской нефти. Чешская Республика также получит освобождение до июня 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены.

В России заявление Орбана назвали мужественным поступком. По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, наиболее разумным лидерам стран ЕС «надоело перемещаться к обрыву» вместе со всей остальной Европой.

Орбан также отказался поддержать санкции ЕС против патриарха Кирилла. Позже глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова главы венгерского кабмина «характеризуют его как разумного политика, мыслящего стратегически».