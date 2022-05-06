Венгрия не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла Орбан заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Венгрии не поддержат включение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу венгерского кабмина Виктора Орбана. Ранее в ЕС предложили принять ограничительные меры против епископа Русской православной церкви.

Венгрия не поддержит предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров, — сказал Орбан.

Позже глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова Орбана, отказавшегося поддержать санкций против патриарха Кирилла, «характеризуют его как разумного политика, мыслящего стратегически», пишет ТАСС.

Ранее в Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. С подобным предложением выступали власти Литвы. По словам главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса, причиной тому послужила ситуация на Украине.