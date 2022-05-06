Медведев назвал мужественным отказ Венгрии от эмбарго на российскую нефть Медведев назвал мужественным отказ Венгрии поддержать эмбарго на российские энергоносители

Дмитрий Медведев / Фото scrf.gov.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал мужественным шагом отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители. Об этом он написал в своём Telegram-канале. По словам Медведева, наиболее разумным лидерам стран ЕС «надоело перемещаться к обрыву» вместе со всей остальной Европой, которой управляют США.

Внесённый в [список] «Миротворец» премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители и безумные санкции против религиозных деятелей, — написал Медведев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности к введению эмбарго на российскую нефть как Венгрии, так и ЕС в целом. По его словам, предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок, а сами усилия по реализации санкций требуют времени и инвестиций, которые являются излишними и не могут быть профинансированы на рыночной основе.

Он также добавил, что Венгрия не поддержит предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров. До этого в ЕС предложили принять ограничительные меры против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включив его в санкционный список Евросоюза.