Bloomberg: Ирак помогает Европе отказаться от нефти из России

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Ирак и Саудовская Аравия увеличили объёмы поставляемой в Европу нефти и способствуют отказа Брюсселя от российских энергоресурсов, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что уровень поставок с Ближнего Востока был в увеличен на 90% по сравнению с январём. По информации издания, за первые три недели июля Ирак отправил около 1,2 миллиона баррелей.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу, который пересекает Египет, — сказано в публикации.

Автор материала уточняет, что общий поток нефти с Ближнего Востока в Европу может увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в день.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что предложение Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15% расходится с заявлениями политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Дипломат указал на заявления ведущих западноевропейских политиков о том, что они полностью избавились от зависимости от России. Он сыронизировал, что не стоит беспокоиться в таком случае. Глава МИД Венгрии добавил, что покупка природного газа — это не идеологический, а физический вопрос.