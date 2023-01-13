Bloomberg сообщил, когда ФРГ примет решение по поставкам танков Киеву Bloomberg: ФРГ в течение следующей недели даст ответ по поставкам танков Leopard Киеву

Фото: nato/flickr.com

Власти Германии на следующей неделе обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных источников. Подчеркивается, что власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.

По информации источников Bloomberg, на этой встрече глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт обнародует «четкое послание» касательно танков Leopard. За день до этого она проведет в Берлине встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC в течение двух месяц. Во Франции считают, что такие поставки не сделают Париж соучастником украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове, в ходе которой польский лидер пообещал в рамках международной коалиции передать Киеву роту танков Leopard (в польской армии это 14 единиц). По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, поставленная Украине военная техника, в том числе и танки, в скором времени превратятся в груду ржавого металлолома.