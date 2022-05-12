Bloomberg: ещё 10 компаний ЕС открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа

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Ещё 10 европейских импортёров газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты энергоносителей в рублёвом эквиваленте, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Таким образом, число клиентов, готовых расплачиваться рублями за российские энергоресурсы, достигло 20. Ещё около 14 компаний запросили документы у представителей банка, необходимые для открытия рублёвого счёта.

Ещё 10 европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке, вдвое увеличив общее количество клиентов, готовящихся расплачиваться рублями за российский газ, как того требовало российское правительство, — сказано в сообщении.

Ранее Австрия и нефтегазовая компания OMV согласились платить за газ рублями через счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.