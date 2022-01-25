Bloomberg: ЕС попросил вывести из-под санкций ряд российских банков

Некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении России попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций, сообщает Bloomberg.

Эти антироссийские санкции предлагается ввести в случае «вторжения» России на Украину. Страны ЕС просят предусмотреть переходные периоды, а также вывести из-под действия возможных санкций ряд финансовых организаций и уже подписанные с Россией контракты. По словам неназванного собеседника агентства, Евросоюз сейчас работает над мерами, которые могут затронуть возможность России конвертировать валюту, ограничат экспорт, импорт и доступ к ключевым технологиям. По данным издания, рассматривается пока и отключение страны от SWIFT.

Пока лидеры стран ЕС и США не могут определиться с единой позицией на этот счёт. Они расходятся во мнении, как реагировать на различные сценарии развития событий, что именно считать вторжением и какие именно санкции следует вводить против России.

Единственное, насчёт чего сходятся западные политики, это считать вторжением пересечение украинской границы российскими ВС. ЕС и США также обсуждают различные формы возможной «российской агрессии», включая кибератаки, дезинформацию, ограничение поставок газа и попытки дестабилизировать правительство Украины.

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против российского коллеги Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину.