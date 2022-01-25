Bloomberg: ЕС попросил вывести из-под санкций ряд российских банков

Некоторые страны ЕС при обсуждении ограничений в отношении России попросили сделать исключения для некоторых российских банков. Также речь идёт об исключениях для уже подписанных договоров и транзакций, сообщает Bloomberg.
Эти антироссийские санкции
Пока лидеры стран ЕС и США не могут определиться с единой позицией на этот счёт. Они расходятся во мнении, как реагировать на различные сценарии развития событий, что именно считать вторжением и какие именно санкции следует вводить против России.
Единственное, насчёт чего сходятся западные политики, это считать вторжением пересечение украинской границы российскими ВС. ЕС и США также обсуждают различные формы возможной «российской агрессии», включая кибератаки, дезинформацию, ограничение поставок газа и попытки дестабилизировать правительство Украины.
По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против российского коллеги Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину.