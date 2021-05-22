Блинкен заявил, что США не примут ядерный статус КНДР

https://static.news.ru/photo/cf2131ce-bbcf-11eb-8e43-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Global Look Press

США не принимают и не должны принимать ядерный статус Северной Кореи. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье, 23 мая.

Мы не принимаем и не должны [принимать ядерный статус КНДР], но давайте быть честными: это трудная проблема, — сказал он.

По словам госсекретаря, предыдущие администрации, республиканские и демократические, не добились успеха, пытаясь решить ядерную проблему Северной Кореи. При этом ядерная программа Пхеньяна стала более опасной и получила большее развитие.

Мы проводим активный обзор, рассматриваем, что делали предыдущие администрации. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией, — сообщил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон готов к взаимодействию с КНДР, учитывая, что санкции сохраняются, поскольку Северная Корея продолжает заниматься деятельностью, запрещённой ООН. По словам Блинкена, «мяч на их стороне».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию Корейского полуострова.