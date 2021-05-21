Байден назвал условие для переговоров с Ким Чен Ыном

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Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает РИА Новости.

Если он сделает определённые обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идёт о его ядерном арсенале и что встреча — просто средство для деэскалации того, что они делают, — отметил хозяин Белого дома.

Он добавил, что до всяких встреч от Ким Чен Ына должны последовать обязательства по деэскалации. После этого начнутся переговоры на более низком уровне.

Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами и дала им понять, каковы наши намерения, — пояснил президент США.

Он также подчеркнул, что не даст Ким Чен Ыну использовать их переговоры для легитимизации северокорейского лидера.

Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания, — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Северная Корея столкнулась с катастрофической нехваткой удобрений. В связи с этим правительство страны, возглавляемое Ким Чен Ыном, решило обратить внимание на фермеров. Теперь каждый фермер в день должен собирать до двух литров собственной мочи, чтобы компенсировать недостаток удобрений.