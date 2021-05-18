Госсекретарь США рассказал, когда может пройти встреча Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/008753ae-b7d6-11eb-b805-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: facebook.com/antonyblinkenofficial

Встреча между американским лидером Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным может пройти в предстоящие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдёт в предстоящие недели, — сообщил американский политик.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на свои источники, что Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии, а точная дата и место будет известно по итогам переговоров Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые пройдут в конце мая. В Министерстве иностранных дел Швейцарии не стали комментировать эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не строить предположений о том, где может состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена, а дождаться официальной информации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что нет никаких окончательных договорённостей о проведении саммита с участием президентов России и США. В настоящее время прорабатываются различные аспекты данного вопроса. Он пояснил, что в Москве смотрят на потенциальный саммит как на крупнейшее мероприятия в двусторонних отношениях стран.