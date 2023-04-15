Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Фото: Иван Батырев/ТАСС

Израиль. Иерусалим. Верующие в преддверии церемонии схождения Благодатного огня у храма Гроба Господня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщает РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился о снисхождении огня, после чего тот появился. Затем священник раздал огонь находившимся в храме прихожанам.

Среди посетителей храма были в том числе представители Фонда Андрея Первозванного. Они получили из рук Феофила III Благодатный огонь, после чего направились в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в российские церкви.

Ранее в Фонде Андрея Первозванного сообщили, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. По словам представителей организации, возжечь огонь жители и гости столицы смогут с 01:00 до 01:30 в 11 храмах российской столицы.

До этого в разговоре с NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что освященные яйца и куличи нельзя есть в Великую субботу, но не потому что они освященные, а из-за поста. Он призвал воздержаться от этого и немного подождать. Иеромонах добавил, что постная еда освящается, чтобы съесть ее на Пасху.