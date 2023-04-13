Иеромонах объяснил, почему даже освященные куличи нельзя есть в субботу Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): освященные яйца и куличи нельзя есть в Великую субботу из-за поста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Освященные яйца и куличи нельзя есть в Великую субботу не потому, что они освященные, а из-за поста, рассказал в разговоре с NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он призвал воздержаться от этого и немного подождать.

Ни куличи, ни яйца есть в Великую субботу нельзя — это постный день, а это не постные продукты. Их нельзя есть не потому, что они освященные, а потому что пост, — пояснил он.

Иеромонах добавил, что постная еда освящается, чтобы съесть ее на пасху.

Ранее иеромонах Феодорит заявил, что в Чистый четверг уборка дома не является основной задачей, в отличие от посещения службы. Он объяснил, что именно в этот день проходит главная литургия в году. В Чистый четверг, пояснил священнослужитель, было установлено таинство евхаристии на Тайной вечере, откуда начались все литургии.

Священник из новосибирского Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников ранее рассказал, что традиция биться яйцами на Пасху пришла из народа и не имеет никакого отношения к церковным обрядам. Он пояснил, что этот обычай не поддерживается Церковью, но и не порицается.

Ранее врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, что пасхальное угощение может оказаться неполезным для здоровья. Она пояснила, что яйца вредны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок. От куличей стоит воздержаться людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты праздничной выпечки, указала врач.