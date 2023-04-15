Москвичам рассказали, когда они смогут зажечь благодатный огонь Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима ночью 16 апреля

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Лампада с Благодатным огнем в аэропорту Внуково

Благодатный огонь будет доставлен из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву в ночь на 16 апреля, сообщили в Фонде Андрея Первозванного. По словам представителей организации, зажечь огонь жители и гости столицы смогут с 1:00 по 1:30 в 11 храмах Москвы.

15 апреля 2023 года по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного будет доставлен Благодатный огонь. Благодатный огонь можно будет возжечь 16 апреля, начиная с 1.00 – 1.30, — говорится в сообщении.

Возможность возжечь благодатный огонь будет доступна прихожанам Богоявленского кафедрального собора, Храма великомученицы Варвары, Храма Покрова пресвятой Богородицы, Храма живоначальной Троицы, Храма всех святых, Храма всемилостивого Спаса, Храма Новомучеников и исповедников российских, Храма Георгия Победоносца, Храма святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и Храма святителя Тихона, патриарха всероссийского.

Ранее в разговоре с NEWS.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что освященные яйца и куличи нельзя есть в Великую субботу, но не потому, что они освященные, а из-за поста. Он призвал воздержаться от этого и немного подождать. Иеромонах добавил, что постная еда освящается, чтобы съесть ее на Пасху.