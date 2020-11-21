Билл Гейтс предупредил человечество о новой пандемии

https://static.news.ru/photo/413ff4ce-2cd9-11eb-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Cbs/Global Look Press

Человечество неизбежно столкнётся с новой пандемией, заявил миллиардер и глава спонсирующего ВОЗ фонда Билл Гейтс. По его словам, людям повезёт, если это произойдёт примерно через 20 лет.

При этом новая болезнь может появиться гораздо раньше, в том числе через три года. Такое заявление он сделал в ходе подкаста, где обсудил распространение коронавируса с главным инфекционистом Соединённых Штатов Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс.

Во второй раз мы не будем такими глупыми, — подчеркнул он.

Предприниматель считает, что в следующий раз у человечества уже будут отработанные алгоритмы по введению карантина, а также системы тестирования потенциальных носителей заболевания станут более совершенными.

Ранее Гейтс заявил, что в течение 6–8 месяцев новости о пандемии COVID-19 будут главным образом плохими. После этого, по его мнению, объёмы производства вакцины увеличатся и «в конце туннеля появится свет». Кроме того, предприниматель вновь опроверг конспирологические теории о его заинтересованности в эпидемии с целью чипирования человечества.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37. Это примерно от 1900 до 2800 рублей. Глава предприятия Стефан Бансель считает такую цену справедливой. Уточняется, что стоимость будет зависеть от объёма заказа. Компания до конца года намерена произвести 20 млн доз. Переговоры с Брюсселем по поводу поставок препарата близятся к завершению.