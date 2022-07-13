Билл Гейтс перечислит собственному благотворительному фонду $20 млрд Билл Гейтс намерен в ближайший месяц перечислить фонду Gates Foundation $20 млрд

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Билл Гейтс

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс планирует до конца жизни отдать почти всё состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation, написал он в своем Twitter. В ближайшее время он перечислит фонду $20 млрд.

Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира, — написал предприниматель.

Гейтс добавил, что фонд планирует увеличить расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году.

Ранее Гейтс после официального развода с женой опустился с четвёртой на пятую строчку в списке богатейших людей мира. Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем $2 млрд. До этого Мелинда Гейтс получила акции от Cascade Investment на более чем $3 млрд. Не исключается, что она могла стать владелицей и других активов.