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Бездомный пёс прервал футбольный матч и обрёл хозяина

12:48, 31 декабря 2020 13
Фото: twitter.com

Бездомный пёс прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты.

За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест», передаёт Lenta.ru.

Впрочем, нашкодило животное не только своим появлением. Пёс выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу одного из игроков, которую стащил незадолго до инцидента. При этом он успел погрызть обувь.

В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля, после чего незваного гостя отправили в местный приют.

Однако после матча, который завершился победой клуба «Стронгест», футболист этой команды Рауль Кастро разыскал пса в приюте и забрал к себе домой.

Так бездомное животное обрело хозяина.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса помогла шоумену Андрею Рожкову из «Уральских пельменей» исполнить мечту всей жизни и завести собаку. Теперь питомец развеивает скуку актёра, проводя с ним свободное время, которое появилось в связи с ограничениями концертной деятельности.

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