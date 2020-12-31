Бездомный пёс прервал футбольный матч и обрёл хозяина

В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля, после чего незваного гостя отправили в местный приют.
Однако после матча, который завершился победой клуба «Стронгест», футболист этой команды Рауль Кастро разыскал пса в приюте и забрал к себе домой.
Так бездомное животное обрело хозяина.
Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса помогла шоумену Андрею Рожкову из «Уральских пельменей» исполнить мечту всей жизни и завести собаку. Теперь питомец развеивает скуку актёра, проводя с ним свободное время, которое появилось в связи с ограничениями концертной деятельности.