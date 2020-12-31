Бездомный пёс прервал футбольный матч и обрёл хозяина

https://static.news.ru/photo/a5bf46c8-4b4e-11eb-857d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com

Бездомный пёс прервал матч чемпионата Боливии по футболу. Он внезапно выбежал на поле, из-за чего игру пришлось остановить на три минуты.

За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест», передаёт Lenta.ru.

Впрочем, нашкодило животное не только своим появлением. Пёс выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу одного из игроков, которую стащил незадолго до инцидента. При этом он успел погрызть обувь.

A dog invaded a professional soccer match in Potosi, Bolivia, halting play for around three minutes pic.twitter.com/ArjIegi8cI — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

В итоге один из футболистов взял собаку на руки и вынес за пределы поля, после чего незваного гостя отправили в местный приют.

Однако после матча, который завершился победой клуба «Стронгест», футболист этой команды Рауль Кастро разыскал пса в приюте и забрал к себе домой.

Так бездомное животное обрело хозяина.

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