Бездомный пёс прервал футбольный матч и обрёл хозяина

За победу в тот момент боролись команды «Насиональ Потоси» и «Стронгест», передаёт Lenta.ru.

Впрочем, нашкодило животное не только своим появлением. Пёс выбежал на газон, держа в зубах футбольную бутсу одного из игроков, которую стащил незадолго до инцидента. При этом он успел погрызть обувь.