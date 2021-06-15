Без громких угроз: какой сигнал послал визит Эрдогана и Алиева в Карабах

Исторический визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах закончился подписанием Шушинской декларации о союзнических отношениях. В рамках договорённостей страны обязались оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. Анкара в то же время объявила о намерении открыть в Шуше своё консульство в кратчайшие сроки и дала обещание сделать всё возможное, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с трагедией оккупации.

Шушинская декларация определила дорожную карту двусторонних отношений Анкары и Баку на годы вперёд. В соглашении подчёркивается, что страны должны прилагать совместные усилия для разрешения вопросов региональной и глобальной безопасности. Помимо этого, подписанты условились об укреплении экономических и транспортных связей, а также об оказании помощи в укреплении отношений между различными региональными игроками. В декларации особо отмечается, что открытие Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахичевань — Карс стимулируют развитие отношений.

Документ предусматривает координацию деятельности силовых и управленческих структур вооружённых сил (ВС), совместные усилия по переформированию и модернизации армий в соответствии с современными требованиями, а также определяет алгоритм решений в случае возникновения угрозы или агрессивных действий со стороны третьих государств против независимости, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности границ. Однако в то же время в Шушинской декларации есть оговорка, что «военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств».

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Омоложение региона

Турецкий лидер вместе с супругой Эмине прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом после натовского саммита в Брюсселе. Визит в Шушу стал первой в истории поездкой Эрдогана на территорию Карабаха. Автоколонна президента Турции, в составе которой он и отправился в этот город с кратким заездом в Физулинский район, насчитывала свыше 30 машин. Её путь занял примерно пять часов.

Выступая на совместной пресс-конференции с Алиевым, Эрдоган выразил уверенность, что Карабах снова обретёт прежнее величие.

Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе (Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения. — NEWS.ru) регион превратился в место мирного сосуществования. Турция готова приложить все усилия, — параллельно заметил турецкий лидер. — Также и господин Путин... Предпринятые в этом направлении шаги принесут мир в регион. Надеемся, что Армения воспользуется возможностью и ответит взаимностью на протянутую ей руку доброй воли и солидарности для совместного будущего.

Он пообещал, что Анкара сделает всё возможное для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с трагедией оккупации. По его словам, с реализацией проекта Зангезурского коридора возникает единая транспортная артерия, которой смогут воспользоваться все государства — от востока до запада.

Важным эпизодом стало то, что президент Турции объявил об открытии генконсульства в Шуше. В этом контексте он сделал акцент на важности дипломатии и не забыл подчеркнуть, что его страна также «сделает всё от неё зависящее для нормализации отношений с Арменией». Впрочем, эти сигналы были неверно интерпретированы Ереваном. МИД Армении осудил исторический визит Алиева и Эрдогана в Карабах, назвав его «провокацией против мира и безопасности».

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев president.az

Однако поездка турецкого лидера продолжается: ожидается, что 16 июня он выступит в парламенте Азербайджана и посетит игру сборных Турции и Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.

Значение Шушинской декларации

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил заметил, что подписанные в Карабахе договорённости призваны углубить отношения двух стран.

Раньше было такое соглашение между Турцией и Азербайджаном. Это словно фундамент, который укрепляет взаимоотношения в различных областях — политической, экономической, гуманитарной, стратегической и, конечно, военно-технической. Я думаю, что с этой точки зрения двусторонние отношения перешли ещё на один этап. Это новый шаг в сторону сближения. Хочу отметить, что для этого было много предпосылок. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

Аналитик особо отметил, что в публичных выступлениях и президент Турции, и президент Азербайджана открыто предложили Армении участвовать в этом процессе, что не может не говорить о добрых намерениях. Другим важным моментом Исмаил назвал упоминание шестистороннего формата, указав на то, что Москва также представляет собой важного игрока, с которым у Баку налажен качественный диалог по Карабаху.

Ещё хочу отметить: все заявления свидетельствуют, что азербайджано-турецкое сближение не направлено против третьих стран, — заявил собеседник NEWS.ru.

Однако, по его мнению, и США, и другие западные государства, которые не считаются с международными нормами, а также с интересами Азербайджана в регионе, должны задуматься: исторический визит Алиева и Эрдогана посылает им важный сигнал.

По словам Исмаила, нередко в таких соглашениях на первый план выходят политические и военные аспекты, однако в данном контексте не менее важна и экономическая составляющая договорённостей. Аналитик предположил, что в перспективе Турция и Азербайджан существенно расширят свой инвестиционный поток и выведут его за привычные рамки.