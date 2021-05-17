Ереванский шантаж: почему Пашинян отказался от Зангезурского коридора

Власти Армении не намерены обсуждать с Азербайджаном вопрос о Зангезурском коридоре. Об этом 17 мая на заседании Совбеза заявил армянский и. о. премьер-министра Никол Пашинян. Такого рода риторика вполне вписывается в тот курс, который он взял с начала мая, после спорных инцидентов на границе. Критика в адрес позиции Еревана звучит и из Баку. И, судя по всему, нынешнее двустороннее обострение вновь ставит риски перед Россией, для которой, в отличие от Запада, Закавказье остаётся одним из приоритетных регионов.

Зангезурский коридор, как предполагается, должен связать Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР) и Турцией. В данный момент сухопутное сообщение с ними с азербайджанской территории затруднено, поскольку предполагаемый транспортный путь проходит по территории Армении. И в условиях майского обострения на армяно-азербайджанской границе и. о. премьера Никол Пашинян не преминул использовать этот «козырь».

Хочу подчеркнуть, что Армения никогда не обсуждала и не будет обсуждать вопрос коридора. Открытие региональных коммуникаций — в нашей политической повестке, но этот вопрос не может иметь никакой связи с коридором, который пытаются пропагандировать политические круги Азербайджана, — заявил он 17 мая.

Слова Пашиняна показательны и в другом контексте: ранее Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с целью оказать давление на Баку. Азербайджанские власти восприняли такой шаг крайне критично, отдельно отметив, что все противоречия сейчас находятся в стадии разрешения путём двусторонних переговоров и в этих условиях армянское руководство лишь пытается придать конфликту больший масштаб.

Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются, — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Логично, что Пашинян на фоне безуспешных попыток добиться непосредственного международного вмешательства и при этом без достаточного количества запасных опций реанимировал тему Зангезурского коридора. Впрочем, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко, категоричная риторика армянского руководства бьёт не столько по его отношениям с Баку, сколько по отношениям Еревана с Москвой.

Зангезурский коридор был просто подарком со стороны Азербайджана и Турции, любезность в отношении Москвы, поскольку он выводил бы в Иран. Отказ Пашиняна от Зангезурского коридора говорит лишь об одном: властям Армении безразлична позиция ОДКБ, и России в частности. Ереван вновь начинает играть на глобальных противоречиях армянского лобби, опирающегося, естественно, на Вашингтон, и интересов Москвы. Пострадать в данном случае может лишь Россия, для Азербайджана урона не будет. Фактически это шантаж в адрес Москвы со стороны Еревана. Максим Шевченко политолог политолог

При этом, считает эксперт, активизация Армении по линии ОДКБ едва ли сыграет на руку руководству республики — в конечном счёте под заявлением о перемирии от прошлого ноября стоит и подпись Пашиняна, поэтому Организация вправе потребовать от него выполнения обязательств. Баку заявляет, что все передвижения на границе проходят в соответствии с осенними договорённостями; такой же точки зрения, судя по официальной риторике, придерживается и Россия. И с учётом всех этих факторов заявления армянского лидера, затрагивающие и российские интересы, не добавляют ему очков. Кроме того, они вновь реанимируют спекуляции на предмет его политической независимости. Если, подписав ноябрьское трёхстороннее заявление, Пашинян проявил политическую волю и договороспособность, то своими нынешними действиями он вновь придаёт актуальность вроде бы ушедшему из повестки вопросу о влиянии Запада на армянские власти.