Алиев и Эрдоган прибыли в Карабах с историческим визитом

https://static.news.ru/photo/0aa0cefc-cddd-11eb-b58a-96000091f725_660.jpg Фото: president.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего двухдневного визита в Азербайджан во вторник, 15 июня, вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым прибыл в город Шуша, который был освобождён осенью прошлого года, сообщает «Sputnik Азербайджан».

В Шуше лидеры решили подписать соглашение о долгосрочном совместном восстановлении Карабаха. Документ также будет касаться других аспектов экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по различным политическим вопросам.

Также там прошла церемония официального приветствия президента Турции. Эрдогана с женой встретили Алиев и первая леди республики. Выстроился почётный караул, прозвучали государственные гимны двух стран, после чего лидеры начали встречу за закрытыми дверями.

president.az

В народе и в политической среде визит Эрдогана в Азербайджан уже назвали историческим. Подписанные в Шуше договорённости будут иметь принципиальное значение для каждого из государств на территории региона. Вот что о визите до этого говорил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

После саммита НАТО мы едем в Шушу, историческую и культурную столицу Азербайджана. Этот визит, венчающий победу в Карабахе, ещё больше укрепит и углубит турецко-азербайджанские связи. История Кавказа переписывается с верой, настойчивостью и мужеством, — сказал он.

Ранее стало известно, что турецкий лидер может принять участие в церемонии закладки фундамента школы в Шуше. Визит Эрдогана в Азербайджан завершится 16 июня. Ожидается, что и в среду лидерами будет подписан пакет разносторонних договорённостей.