https://static.news.ru/photo/a9ba90f4-cdb0-11eb-b585-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Азербайджан и Турция подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Это произойдёт в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Шушу. Данную информацию передаёт телеканал TRT, ссылаясь на источник в администрации Эрдогана.

Эрдоган прилетел в Баку во вторник, 15 июня. Сначала он планирует посетить город Физули в Карабахе. Затем у Эрдогана запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше. Там они подпишут соглашение о восстановлении Карабаха. Документ также будет касаться других аспектов экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по широкому спектру политических вопросов.

Кроме того, турецкий лидер может принять участие в церемонии закладки фундамента школы в Шуше.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Ильхам Алиев написал письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину в преддверии Дня России. В нём он высоко оценил посреднические усилия Москвы по достижению трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Алиева.