Алиев в письме оценил усилия Москвы по урегулированию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1caa8190-cab0-11eb-8022-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину в преддверии Дня России. В нём он высоко оценил посреднические усилия Москвы по достижению трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Алиева.

Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе, — говорится в письме.

Алиев подчеркнул, что Россия является авторитетным участником мировых процессов. Она вносит весомый вклад в поддержание глобального регионального мира и безопасности. По словам азербайджанского лидера, особое удовлетворение вызывает успешное развитие отношений между странами на основе уз дружбы, взаимопомощи и добрососедства.

Хотел бы также отметить конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество наших стран по самому широкому спектру вопросов, — подчеркнул Алиев.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В декабре того же года Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от США и Франции заявил, что ноябрьское заявление стало возможным благодаря активной роли Москвы и президента Путина.