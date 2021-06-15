Турция пообещала сделать всё, чтобы наладить отношения с Арменией

https://static.news.ru/photo/3e918670-cdf1-11eb-9dec-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Анкара сделает всё от неё зависящее для нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Sputnik Азербайджан.

Глава государства напомнил о сотрудничестве по вопросу Карабаха в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. Он призвал Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках данного документа. Также Эрдоган затронул вопрос Зангезурского коридора.

Мы поддерживаем и подчеркиваем важность Зангезурского коридора, которым смогут воспользоваться в рамках коридора Восток-Запад, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор откроет новые возможности — логистические и экономические — для всех стран Южного Кавказа. Проблема однако в том, что проходить он должен по армянской территории, а и. о. премьера республики Никол Пашинян выступил категорически против этого. Он также отмечал, что Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, принесёт выгоду многим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».