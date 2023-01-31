Без Британии: три года после Брексита

Фото: Rahman Hassani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

31 января в столице объединенной Европы — Брюсселе без лишних торжеств спустили флаг Великобритании. Это символически означало окончательный выход Лондона из организации Европейского союза. И Британия, и ЕС начали жить по-новому. Что привело к этому и какие могут последствия «Брексита» для Евросоюза, потерявшего одного из важнейших своих членов? Об этом — в материале NEWS.ru.

История европейской интеграции

Вот уже три года Европейский союз живет без Великобритании. Граждане стран ЕС, как и британцы, вряд ли почувствовали ощутимые перемены, жизнь в Европе изменилась мало. Но вот изменения в политике как Лондона, так и Евросоюза произошли, и немалые. Чтобы разобраться в них, потребуется вначале немного углубиться в историю европейской интеграции и попытаться ответить на вопрос о месте в Британии в Единой Европе.

Европа очень давно пыталась объединиться. Несколько раз это даже почти удавалось. В IX веке Карл Великий стал императором Запада, объединив в одно государство территории современных Франции, Германии, Италии, Голландии и Бельгии, Хорватии и Северной Испании. Но огромная держава просуществовала совсем недолго и в 843 году была разделена на три части, а затем распалась на множество средневековых королевств, герцогств и графств. Формирование национальных государств стало препятствием для объединения. Так что наследница империи Карла Великого, средневековая Священная римская империя германской нации, включала в свои границы лишь немецкие (и сильно германизированные) земли.

Следующим этапом европейской интеграции стала эпоха Наполеоновских войн, когда Франция объединила большую часть Европы на основе одновременно идей французской революции и просвещенной монархии под диктаторским правлением Бонапарта. Это уже было очень похоже на Евросоюз: всюду куда приходили французские войска, устанавливалась власть по образцу Франции, вводился Кодекс Наполеона, начинал свободно ходить франк, устанавливались единые порядки в экономике.

Правда, при этом никакой демократии — всё решала воля императора французов, а любая страна, выступившая против Наполеона, рисковала оказаться под оккупацией. Тогда границы единой Европы лежали примерно там же, где и у нынешнего ЕС: все, кроме России, Британии и Балкан, находившихся под властью турок-османов. Хотя, конечно, не стоит преувеличивать блага от такого объединения — почти все они доставались французам, так что народы Европы с большим удовольствием сбросили французское ярмо.

После Первой мировой войны большую популярность обрел проект Соединенных штатов Европы. Его много обсуждали, прототип такого союза видели то в Лиге наций, то в Малой Антанте, образованной в качестве «санитарного кордона» против Советского Союза.

Как ни удивительно, идея объединения Европы была одной из центральных в идеологии немецкого нацизма, положительно относились к нему и в Италии при Муссолини. Гитлер даже вслед за Наполеоном снова попытался создать единую Европу на основе идеологии национал-социализма. Во время Второй мировой войны нацистская пропаганда твердила о «единой Европе» сражающейся против большевизма и плутократии. Проекты европейской конфедерации разрабатывались и в недрах СС по заказу Генриха Гиммлера. Все они рухнули после поражения нацизма в 1945 году.

Фото: Benjamin E. «gene» Forte/dpa/Global Look Press Шарль де Голль

От общего рынка к политическому союзу

Однако завершение Второй мировой войны лишь усилило стремление к интеграции. Европа лежала в руинах, объединение позволило бы объединить силы для восстановления разрушенного войной континента. Кроме того, в ходе двух кровопролитных конфликтов европейцы пришли к выводу, что у них очень много общего, а значит идея союза стран Европы может быть воплощена не на основе насилия и тирании, как раньше, а как результат всеобщего согласия.

Впрочем, началась интеграция не с идеологии, а с экономики: в 1951 году Франция, Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды подписали договор о создании объединения угля и стали, что привело к созданию общего рынка добывающей и металлургической промышленности, то есть основы всей европейской экономики.

Всего через несколько лет были сделаны следующие шаги — создано единой таможенное пространство (Европейское экономическое сообщество) и европейское сообщество по атомной энергии. А в 1959 году страны члены ЕЭС решили созывать европейский парламент.

Как раз тогда проявилась «особая позиция» Великобритании. Сначала она в 1957 году отказалась подписывать Римский договор о присоединении к ЕЭС. В дальнейшем Британия несколько раз, в 1963 и в 1967 годах, подавала прошение о вступлении в организацию, но постоянно сталкивалась с вето, накладываемым президентом Франции Шарлем де Голлем, который был в то время у власти во Франции. Мотивировал он это принципиальной «несовместимостью Британии и Европы».

Де Голль вообще полагал, что в Европе, как и во времена Наполеона, должна доминировать Франция. Он делал все, чтобы обособить ЕЭС от Британии и действовавших через посредство этой страны США. Такая политика Франции проявилась и в особых условиях членства в блоке НАТО.

Великобритания оказалась в ЕЭС только после отставки де Голля, в 1973 году. У власти в стране тогда были консерваторы, которые, в отличие от наших дней, выступали за евроинтеграцию. Но при следующем правительстве лейбористов в Британии был организован референдум о целесообразности участия Британии в ЕЭС, на котором большинство британцев высказалось за ЕЭС.

В 1979 году ЕЭС сделало первый шаг к введению единой валюты: во-первых, колебания курса европейских валют были ограничены общими рамками, а во-вторых появилась общая расчетная единица «экю», курс которой выводился из среднего курса всех евровалют. Британия, как и раньше, долго выжидала и присоединилась к валютному соглашению только в 1990 году, уже в преддверии введения «евро».

Была ли выгода?

Стоит признать, что в части имиджа и международного статуса страны Великобритания сильно выиграла от членства в ЕС. Это позволило играть более значимую роль в международной политике, влиять на принимаемые в Брюсселе решения, распространявшиеся на весь европейский континент.

Позиция Лондона могла заблокировать почти любое решение союза. Британия получила возможность использовать всю мощь ЕС для решения собственных политических проблем. Например, всячески противодействовать сближению Германии и России, или продвигать в Европе политику США.

В экономике картина была совсем иной. Уже в 1990 —х годах стало понятно, что Лондону куда выгоднее действовать самостоятельно, ведь Британия взяла курс на превращение своей страны в международный финансовый центр, транспортный хаб для всемирной транзитной торговли и убежище для иностранных инвесторов. Глобализация оказалась для англичан выгоднее региональной европейской интеграции.

Уже в 1976 году лондонское правительство жаловалось на неэффективность бюджетной политики ЕС. Ситуация с тех пор не изменилась к лучшему, зато число дотационных стран значительно выросло.

В целом надо отметить, что британцы относились к единой Европе крайне прагматично. Она интересовала их, пока приносила экономическую пользу, и перестала интересовать, как только стала превращаться в бюрократического монстра, жадно поглощающего бюджеты стран ЕС.

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look press

Появление евроскептиков

В 1992 году ЕЭС было преобразовано в Евросоюз — организацию, которая куда ближе к конфедерации, чем к экономическому сообществу. И действительно, у ЕС появилась своя валюта, свой парламент, свой корпус законодательства, правительство, между странами не было экономических границ, а политические границы превратились в символ.

Однако столь высокая интеграция немедленно породила множество евроскептиков, большая часть которых оказалась британцами. Ведь эта страна имела очень длительную историю пребывания в «блестящей изоляции», как назывался внешнеполитический курс Викторианской Англии.

В 1993 году была основана Партия независимости, выступавшая против членства Британии в ЕС. На выборах в Европарламент она стабильно показывала всё более высокие результаты, пока в 2014 году, наконец, не получила первое место. Так оказалось, что Великобританию в парламенте Европы представляют убежденные противники этой самой Европы.

Причиной роста влияния евроскептиков стал всемирный экономический кризис 2008-2013 годов, приведший к экономическому спаду в странах ЕС и очень сильно ударивший по их экономике.

Тогда граждане ЕС впервые наглядно увидели, что «слабые» страны союза фактически живут за счет более сильных, а три ведущие экономики Европы: Германия, Франция и Великобритания финансируют более слабые экономики как новых стран ЕС из числа бывших челнов социалистического лагеря, так и часть «старой» Европы в лице Испании, Италии, Греции. Осознание этого факта понравилось, мягко говоря, не всем. Разговоры — «хватит кормить Восточную Европу», стали очень распространенными.

Фото: Xinhua/Global Look Press Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен

Как проходил «Брексит»

Вопрос о выходе был поднят еще в 2011 году, когда инициатива провести референдум по «Брекситу» была провалена в палате общин Великобритании. Но идея эта становилась все более популярной, так что в 2014 году правительство консерваторов под руководством Дэвида Кэмерона внесло в парламент проект проведения референдума.

На этот раз депутаты проголосовали «за», и 23 июня 2016 года всенародное голосование состоялось. Почти 52% голов были поданы за выход из ЕС. И это несмотря на то, что консерваторы вообще то рассматривали референдум лишь как повод для торгов с ЕС, чтобы получить более выгодные условия нахождения в союзе (что, кстати, получилось делать в феврале 2016 года, но было уже слишком поздно).

Премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, правительство возглавила Тереза Мэй, которая не относилась к евроскептикам и всячески затягивала процедуру выхода из ЕС.

Что особенно интересно, после референдума строптивость проявила Шотландия, которая по британским законам имеет собственный парламент. В 2018 году шотландские депутаты отказались поддержать проект выхода из ЕС. Это не отменяло самого факта выхода, но создавало почву для роста шотландского сепаратизма. Шотландцы хотели и дальше пользоваться привилегиями челнов ЕС, даже если для этого придется разрушить Соединенное королевство.

В 2019 году, после того как палата общин со скандалом провалила подготовленный правительством Мэй законопроект о выходе, она ушла в отставку, а место главы кабинета министров занял решительный сторонник «Брексита» Борис Джонсон, пользовавшийся репутаций политика-популиста и считавшийся «английским Трампом». Он заявил, что сделает всё, чтобы завершить выход Великобритании из Евросоюза, и принесет своей стране свободу. В декабре 2019 года на парламентских выборах консервативная партия, теперь ставшая партией евроскептиков, одержала убедительную победу.

Уже 9 января палата общин поддержала закон о выходе. Несколько дней спустя палата лордов попыталась заблокировать его, но 22 января парламент преодолел вето палаты лордов и «Брекзист» стал свершившимся фактом. Официальный выход Великобритании состоялся в ночь с 31 января на 1 февраля, тогда же у здания Европарламента в Брюсселе был спущен британский флаг, а британские депутаты покинули эту организацию.

Фото: Belinda Jlao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопросы экономики

На момент «Брексита» Великобритания занимала весьма значительное место в политике, экономике, демографии и военном деле Европы. Она находилась на третьем месте в Европейском союзе по численности населения. Экономика Британии — вторая после Федеративной Республики Германия, но по отчислениям в ЕС — третья (14 млрд фунтов). Британский флот крупнейший в Европе, а сухопутная армия уступает лишь Франции. Британия является лидером Содружества, охватывающего 56 государств. Особые отношения с США придают политике Лондона особый вес в Европе.

При этом ЕС — главный торговый партнер Британии. В 2015 году экспорт британских товаров и услуг в ЕС составлял 223 млрд фунтов (43,7% всего экспорта), импорт — 291 млрд фунтов (53,1% импорта). Дотации из ЕС составляли при этом около 7 млрд фунтов.

Вклад Великобритании в бюджет ЕС значительно превышал получаемые выгоды. Это приводило к тому, что модернизация Восточной Европы проводилась в том числе за британский счет. Что получили за это граждане Соединенного королевства? Разве что приток огромного числа рабочих рук из Польши и Прибалтики, которые демпинговали на рынке труда, приводя к снижению зарплаты коренных британцев. Довольными здесь остались лишь сторонник «белой» Англии, так как не будь поляков и латышей, эти места скорее всего заняли бы пакистанцы, индусы и африканцы.

Евроскептицизм подпитывал отрицательный торговый баланс с ЕС (Британия теряла порядка 60–70 млрд фунтов ежегодно), а также несправедливое распределение доходов общего европейского бюджета и сдерживание Брюсселем торговых связей Британии с другими странами мира. Ведь бюрократия ЕС старается ориентировать экономики стран Европы прежде всего на внутренний рынок.

Дефицит торгового баланса явно говорил, что британские промышленники проигрывали в конкурентной борьбе производителям из континентальной Европы, прежде всего Германии. Таким образом Лондон постоянно недополучал средства, которые могли быть инвестированы в развитие национальной экономики, а вместо этого «растворялись» на европейском рынке, обогащая как немцев, французов, так и дотационные страны ЕС.

Что касается безвизового обмена и свободного рынка труда, то даже будучи членом ЕС, Лондон не подписал Шенгенское соглашение и поэтому безвизовые перемещения по миру для граждан Великобритании осуществляется исключительно на основании двухсторонних соглашений (которые имеются со всеми развитыми странами и государствами Британского содружества наций). Так что выход из ЕС не изменил ничего, кроме значительного сокращения трудовой эмиграции из Восточной Европы. Польские сантехник и слесарь, ставшие героями английских анекдотов, теперь едут в Германию или Испанию.

Фото: Rahman Hassani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что дальше?

В целом «Брексит» вызвал в ЕС одно общее и очень значительное последствие — серьезное усиление позиций евроскептиков, которые могут с уверенностью говорить: «Смотрите, англичане покинули Евросоюз и небо не рухнуло на землю, мир остался прежним, даже ожидаемого удара по экономике не произошло. А там, где он все-таки случился, произошла компенсация за счет роста других отраслей».

В Европе и так имелось немало противников интеграции, а теперь их число растет с каждым годом. И будет расти, если ЕС не продемонстрирует эффективного решения экономических и политических проблем Европы. Пока что этого не предвидится — ЕС более всего занят проблемой Украины, пытается избавиться от российского сырья и настаивает на переводе экономики на куда более затратную «зеленую» энергию, а также бдительно следит за соблюдением все более жестких экологических норм, которые снижают конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке. Особенно в сравнении с Китаем, который почти полностью игнорирует экологическую повестку.

Даже с точки зрения политики уход вечно недовольного Лондона, постоянно блокировавшего евроинициативы, не сделает Евросоюз более сплоченным и устойчивым. Напротив, в Европе будут все более проявляться противоречия между Старой Европой и Новой. Польша, страны Балтии, Болгария и Румыния воспринимают себя не столько членами ЕС (хотя деньги из Брюсселя получают охотно), сколько союзниками США, охотно выполняя все просьбы Вашингтона. В то же время Венгрия, Хорватия, Австрия ведут себя весьма независимо и категорически не соглашаются, например, с открытой миграционной политикой, не желая видеть в своих границах множество мигрантов из Африки и Азии.

В Германии же давно зреет недовольство тем, что именно немцы фактически «кормят» весь Евросоюз и оплачивают красивую жизнь греков, итальянцев и испанцев. Не случайно к началу 2020-х годов число евроскептиков в Европарламенте утроилось в сравнении с первым созывом этого политического органа.

Но и для Великобритании выход из ЕС может не пройти даром. Если экономически проблемы в целом не оказались столь серьезными, как прогнозировали специалисты, то политические последствия могут привести к распаду Соединенного королевства.

В Шотландии растет сепаратистское движение. И уже сейчас понятно, что если не в течение ближайших лет, то через 5-10 лет провозглашение независимости Шотландии видится вполне реальной перспективой. И толчком к этому стал именно «Брексит». В конце концов, может пробудиться тлеющий сепаратизм в Северной Ирландии и Уэльсе. Кто знает, чем это закончится для Лондона.