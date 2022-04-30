Бердянск планирует перейти на выплату пенсий и зарплат в рублях

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Бердянска провела подготовку к переходу на выплаты пенсий и зарплат в российских рублях, завил мэр города Александр Сауленко. По его словам, для этого были проведены переговоры с руководителями торговых компаний и предпринимателями, пишет РИА Новости. Сауленко отметил, что на текущий момент в обращении всё ещё преобладает гривна.

Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока ещё в большинстве своём гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись, — заявил мэр Бердянска.

В марте бойцы Росгвардии установили контроль над демилитаризованным украинским городом Бердянск. Подведомственные силы провели разминирование городских территорий, а также убрали брошенную украинскую технику с улиц.

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» стал первым боевым кораблём РФ, зашедшим в порт Бердянска. Он доставил БТР и другую военную технику, которая после выгрузки сразу отправляется к местам дислокации российских военных. Точное количество вооружений не называется, однако, по информации «Звезды», такие корабли могут взять на борт до 20 танков или 40 БТР.