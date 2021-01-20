Белый дом: санкции Китая против администрации Трампа непродуктивны

https://static.news.ru/photo/e78b025c-5ba4-11eb-baf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova / globallookpress

В Белом доме считают санкции Пекина против чиновников администрации Дональда Трампа непродуктивными. Такое мнение выразила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) в новой администрации Байдена Эмили Хорн.

Ограничительные меры были введены против 28 граждан США, включая экс-госсекретаря Майка Помпео, пишет агентство Reuters.

Введение этих санкций в день инаугурации — это, судя по всему, попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями, — утверждает Хорн.

Она призвала обе партии раскритиковать этот «циничный шаг» Китая, а также подчеркнула, что Байден готов к работе со всеми членами конгресса, чтобы не дать Пекину переиграть Вашингтон.

Китай же объяснил новые санкции тем, что люди, попавшие в список, «серьёзно нарушили суверенитет страны».

Кроме Помпео в нем оказались экс-глава Национального совета по торговле Питер Наварро, помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, а также экс-глава Минздрава Алекс Азар и даже Джон Болтон, занимавший пост советника по нацбезопасности, который разругался с президентом задолго до его ухода с поста.

Всем 28 американцам, попавшим под ограничения, теперь запрещено посещать Китай, Гонконг и Макао как для работы, так и для иных целей.

Как писал NEWS.ru ранее, Майк Помпео заявил, что Вашингтон ответит санкциями, если Россия и Китай не будут соблюдать режим санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. А также нелестно отозвался о Пекине по ситуации с уйгурами, обвинив его в геноциде.