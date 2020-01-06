https://static.news.ru/photo/5376cdfe-3165-11ea-9e96-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: The White House/flickr.com

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что убитый американцами иранский генерал Касем Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США. Так он прокомментировал решение президента Дональда Трампа отдать приказ о начале спецоперации.

Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни. Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединённых Штатов, — сказал О'Брайен в эфире Fox News.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит во время ракетного обстрела аэропорта Багдада в Ираке 3 января.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

Последние несколько дней американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников, писал NEWS.ru.