Белорусская оппозиция заявила, что ей отказали в праздновании «Дня воли»

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Мэрия Минска запретила оппозиции Белоруссии проводить «День воли». Отказ был сделан в устной форме, ожидается официальный документ.

Мэрия отказала в праздновании «Дня воли» — пока в устной форме. Сейчас ожидаем официальный письменный документ, — цитирует РИА Новости сообщение офиса социал-демократической партии («Грамада»).

Ранее представители нескольких оппозиционных партий и объединений Белоруссии подали в Мингорисполком заявку на празднование «Дня воли», которое, как предполагалось, будет представлять из себя шествие, митинг и концерт.

Оппозиция Белоруссии традиционно празднует «День воли» 25 марта, что приурочено к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти. Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Она также заявила, что «нужны санкции против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей», пишет NEWS.ru.