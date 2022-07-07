Белом дом рассказал, как изменится позиция по Украине после ухода Джонсона Белый дом: отставка Джонсона никак не повлияет на позицию Запада по Украине

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Белый дом

Объявление об отставке премьер-министра Великобритании Юориса Джонсона не изменит позицию Запада относительно поддержки Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, союз между странами остаётся прочным.

Наш союз с Соединенным Королевством остается прочным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину и это не изменится, — сказала Жан-Пьер.

Саммит НАТО прошёл 28-30 июня в Мадриде.

Седьмого июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.