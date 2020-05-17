Бельгийские медики организовали «коридор позора» для приехавшего премьера

https://static.news.ru/photo/8327ae98-9852-11ea-80eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Janosikgarciaz

Врачи бельгийской больницы «Сен-Пьер» организовали «коридор презрения и позора» для премьер-министра королевства Софи Вильмес, которая посетила это медучреждение. Так сотрудники госпиталя выразили своё негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии.

В общей сложности в акции приняли участие около 120 врачей, медсестёр, работников системы скорой помощи. Врачи и медсёстры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице, и по мере приближения кортежа премьера разворачивались к машинам спиной, сообщает RTBF.

Премьер в течение 40 минут беседовала с персоналом больницы. Медики заявили ей, что требуют финансовых компенсаций или повышения зарплат из-за работы с COVID-пациентами. Помимо этого, они заявили, что возмущены распоряжением властей об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу.

Наши врачи и медсёстры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение, — заявил в этой связи представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Вильмес пообещала позаботиться как о материальной, так и о психологической поддержке медработников.

По данным на 17 мая, в Бельгии выявлено 55 280 заражённых COVID-19, в 9052 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

Ранее NEWS.ru писал о флешмобе немецких медиков Blanke Bedenken («Обнажённые опасения»). Они выкладывают снимки себя без одежды, чтобы показать, насколько они не защищены от коронавирусной инфекции во время своей работы. На подобную фотосессию немецких медиков вдохновил пример коллеги — французского врача Алена Коломби. Он тоже снялся обнажённым и назвал медиков пушечным мясом в условиях пандемии, отметив, что они «идут на фронт без оружия и защиты».