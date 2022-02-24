Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что не видел российских военных на территории республики. При этом он не исключил, что военный контингент РФ может присутствовать в Донбассе.

Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было, — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям. Там добавили, что точечные удары наносятся по военным объектам Украины — местам дислокации ПВО и авиации. В Минобороны также передали данные разведки о том, что подразделения ВСУ массово покидают позиции, бросая вооружение.