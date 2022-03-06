Басурин сообщил о завершении эвакуации жителей из Донецка

Эвакуация мирных жителей из Донецка официально завершилась, об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что люди из-за обстрелов стараются продвигаться вглубь города.

Эвакуация, официально <...> её прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Кировский, Киевский, Куйбышевский, они стараются сейчас перемещаться или в центр, или в глубину (города), — сказал Басурин.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее в Кремле сообщили, что 5 марта Путин подписал указ, в рамках которого граждане Украины, а также представители ДНР, ЛНР и лица без гражданства смогут попасть на территорию РФ без оформления визы. Они могут въехать и выехать из России по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в России в этом качестве, а также по документам, срок действия которых уже истёк.