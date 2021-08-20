Банк отказался блокировать счёт для донатов казахского блогера-русофоба

Банк-эмитент, выпустивший карточку казахского блогера-русофоба, отказался блокировать платёжное средство клиента по просьбе журналистов. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Банк «Каспи»
Известно, что задержанный блогер из Алматы Куат Ахмедов, публиковавший видеоролики с извинениями русских, был оштрафован на 145,8 тысячи тенге (примерно 25,4 тысячи рублей). Он и его единомышленники устраивали рейды по городу для «выявления русскоговорящих» и требовали от них извинений, что те говорят не на государственном языке.
Ранее популярный блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян поделился, что за один рекламный пост в Instagram получает около 500–600 тысяч рублей. При этом он отметил, что на себя деньги не тратит, предпочитая вкладывать заработанное в бизнес.