Банк отказался блокировать счёт для донатов казахского блогера-русофоба

Банк-эмитент, выпустивший карточку казахского блогера-русофоба, отказался блокировать платёжное средство клиента по просьбе журналистов. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Банк «Каспи» сослался на законодательство Казахстана: лишь по решению правоохранительных и судебных органов возможно проведение такой операции. При этом представители банка отметили, что дискриминация по любому признаку недопустима, включая разжигание межнациональной розни.

Известно, что задержанный блогер из Алматы Куат Ахмедов, публиковавший видеоролики с извинениями русских, был оштрафован на 145,8 тысячи тенге (примерно 25,4 тысячи рублей). Он и его единомышленники устраивали рейды по городу для «выявления русскоговорящих» и требовали от них извинений, что те говорят не на государственном языке.

Ранее популярный блогер и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян поделился, что за один рекламный пост в Instagram получает около 500–600 тысяч рублей. При этом он отметил, что на себя деньги не тратит, предпочитая вкладывать заработанное в бизнес.