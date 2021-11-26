Баку вернул Еревану двух армянских граждан

По данным Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Баку передал Еревану двух армянских граждан, сообщает Sputnik Азербайджан. Отмечается, что на родину вернулись раненный в ходе боёв 16 ноября на армяно-азербайджанской границе и оказавшийся в плену военнослужащий Арен Арамян и заблудившийся житель Карабаха Мигран Мусаелян.

Азербайджан 26 ноября передал Армении двух граждан армянского происхождения. Одним из них является Арамян Арен Жираевич, который был задержан в раненом состоянии во время боевых действий, произошедших на госгранице 16 ноября 2021 года в результате провокаций Армении, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Армении подтвердило данную информацию.

16 ноября Ереван сообщил о том, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении Армении. Военные вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. В результате погибли двое армянских военных. 13 попали в плен, с 24 была потеряна связь.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи азербайджанских военнослужащих в боях на границе с Арменией, ещё 10 солдат были ранены. Баку назвал Ереван ответственным за эскалацию напряжённости на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.