Баку ответил на обращение Еревана в ОДКБ

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Ереван попытался политизировать урегулирование ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, обратившись в ОДКБ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официальный Баку.

В связи с этим министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов провёл разговор с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Он сообщил, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана было незамедлительно командировано на место инцидента, где были проведены переговоры с армянскими пограничниками.

Министр Джейхун Байрамов довёл до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу (ситуации на азербайджано-армянской границе) не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему, — цитирует РИА Новости сообщение МИД Азербайджана.

В ведомстве добавили, что такого рода инциденты должны решаться с помощью переговоров.

12 мая Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Пашинян поручил Совбезу страны, главам МИД и Минобороны провести консультации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Сюникской области.