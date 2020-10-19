Баку направит ноту протеста из-за посещения Карабаха немецкими депутатами

https://static.news.ru/photo/105600a0-1236-11eb-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджанские дипломаты направят ноту протеста в Министерство иностранных дел ФРГ в связи с посещением четырьмя немецкими депутатами от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) Нагорного Карабаха без согласования с Баку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Речь идёт о Штеффене Котре, Штефане Койтере, Андреасе Галау и Андреасе Кальбице, которые посетили находящиеся под оккупацией азербайджанские территории 18 октября. Дипломат добавила, что письма протеста будут также направлены в бундестаг и парламент федеральной земли Бранденбург. По словам Абдуллаевой, четверо депутатов ведут в AfD пропаганду в пользу Армении. Абдуллаева упомянула, что Койтер известен «частым использованием нацистских и антисемитских лозунгов».

Котре, Койтер, Галау и Кальбиц ранее уже посещали Карабах без согласования с Баку, после визита 2019 года их имена внесены в Азербайджане в список «нежелательных лиц», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru выпустил материал о связях премьер-министра Армении Никола Пашиняна с немецкими ультраправыми политиками.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.