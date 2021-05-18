Байдену указали на ошибку, из-за которой Киев проиграет войну Москве

https://static.news.ru/photo/0baafdb4-b7fc-11eb-882e-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден игнорирует ухудшение отношений между США и Турцией, которые могут отразиться на невозможности Киева объединиться с Анкарой в Чёрном море для противодействия Москве. На такую ошибку американского лидера указал политический аналитик издания The National Interest Харун Карчич.

Потеря союзника по НАТО, который граничит с Чёрным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, равносильна тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде, — пояснил эксперт.

Ранее украинские власти выразили протест из-за решения Москвы временно закрыть часть акватории Чёрного моря, поскольку в Киеве считают это нарушением международного права.

Часть акватории в районе Керченского пролива стала закрыта для военных и государственных судов других стран с апреля по октябрь 2021 года. В МИД Украины потребовали «немедленно отменить» это решение и попросили международных партнёров усилить политико-дипломатическое давление на Россию. В Москве объяснили свои действия с военными учениями.

Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия совершает провокации против военно-морского флота страны в акватории Чёрного и Азовского морей. По его словам, Киеву следует быть готовым к применению силы против российских военных, несмотря на несоразмерность сил ВМС Украины и ВМС России.