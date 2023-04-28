Байдену предрекли «неудобный выбор» по Украине Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден скрыл реальное положение дел ВСУ на Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что президент США Джо Байден может оказаться перед неудобным выбором по Украине, так как скрыл реальное положение дел ВСУ, пишет Responsible Statecraft. По его словам, американский лидер не смог заложить «основу для переговоров внутри страны и за рубежом», а это может стать поводом для вступления США и НАТО в конфликт или привести к полному развалу Украины. Он напомнил про утечку секретных данных Пентагона, информация в которых расходилась с официальными заявлениями Белого дома и военного руководства Штатов.

Не сумев заложить основу для переговоров внутри страны и за рубежом, Байден вполне может оказаться перед неудобным выбором между наблюдением за развалом Украины и эскалацией конфронтации с Москвой в результате вмешательства НАТО и США в конфликт, — сказал Биб.

Бывший сотрудник разведывательной службы США добавил, что американцев в очередной раз обманули, как во время войны во Вьетнаме и Ираке.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности дожди, размывающие почву.