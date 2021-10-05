Байдена попросили выслать 300 дипломатов России

Сенаторы США просят президента страны Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение американского посольства. Об этом говорится в опубликованном письме американских парламентариев.

Марко Рубио (рeспубликанец, от штата Флорида), а также другие члены верхней палаты Конгресса США, в том числе Марк Уорнeр (демократ от штата Вирджиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Робeрт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), направили послание Байдeну. Они призвали американского лидера принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства CША в Москве и, если правительство России не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов. По версии сенаторов, «данная диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема».

В августе посол США в Москве Джон Салливан заявил, что число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России.

По словам Салливана, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределённых между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Он призвал МИД России уравнять ситуацию.

Ранее сообщалось, что штат посольства США в Москве сократят до 120 сотрудников.