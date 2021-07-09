Штат посольства США в России сократится до 120 человек

После 1 августа в посольстве США в Москве будут работать 120 сотрудников. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Его слова приводит «Интерфакс».

Посол отметил, что штат сократится на 90%. Он напомнил, что в 2016 году в посольстве работали 1200 человек.

Мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет, — заявил Салливан.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что в связи с требованием прекратить наём персонала из России посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Он отметил, что указ российского правительства, по которому США были включены в список недружественных стран и утратили возможность брать на работу в диппредставительства россиян и граждан третьих стран, стал значительной проблемой.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти США, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются собственными представлениями о визовой политике.