Байден заявил, что США пытаются связаться с КНР по ситуации с Украиной

Вашингтон пытается связаться с Пекином для обсуждения ситуации вокруг Украины, заявил президент США Джо Байден. По его словам, контакт устанавливают «не напрямую», передаёт РИА Новости.

Не напрямую, да, — заявил он.

Байден ранее заявил, что альтернативой санкциям против России была бы третья мировая война. Он подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.

В посольстве КНР в России ранее сообщили, что Соединённые Штаты Америки являются настоящей угрозой миру. В подтверждение своего тезиса в дипмиссии напомнили о бомбардировках, которые по всему свету устраивал Пентагон.

Ранее политолог Никита Мендкович заявил, что Китай поддерживает Россию в конфликте с Украиной и это частично обесценивает западные санкции. Он подчеркнул, что КНР является одним из главных производителей электроники в мире, а значит, сотрудничество с Пекином позволит Москве нивелировать негативный эффект от западных ограничительных мер в области поставок зарубежных товаров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».