Байден высказался об итогах переговоров по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден заявил, что прошедшие в Женеве переговоры между представителями Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности обнадёживают, сообщает РИА Новости.

Мы в процессе, я преисполнен надеждой, — отметил американский лидер.

Консультации России и США по стратегической стабильности состоялись в Женеве 28 июля. Они прошли в развитие договорённостей президентов Владимира Путина и Джо Байдена о начале комплексного диалога. Делегацию от России возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, от США — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Ранее стало известно, что встреча представителей России и США в Женеве по проблеме стратегической стабильности носила конструктивный характер. Об этом заявил Сергей Рябков. Он отметил, что США не пытались навязывать РФ свои подходы по вопросам стратегической стабильности, которые являются неприемлемыми для Москвы.