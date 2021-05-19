Байден рассказал, как обсуждал с Путиным нарушающие нормы шаги РФ

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Американский лидер Джо Байден заявил, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным шаги Москвы, которые в Вашингтоне считают нарушающими принятые в мировом сообществе нормы. Выступление президента транслировалась на сайте Белого дома.

Он пояснил , что речь идёт правилах поведения в сфере безопасности на море. Кроме Путина, глава Белого дома затронул эти темы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Возникла проблема с соблюдением этих правил как из-за быстрого развития технологий, так и подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провёл прямые обсуждения по этому поводу, — отметил американский президент, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.

Отношения между Россией и США резко ухудшились в марте 2021 года, когда президент США назвал Владимира Путина «убийцей» в интервью телеканалу ABC News. Российский лидер в ответ пожелал ему здоровья, а также добавил, что «кто так обзывается, тот так и называется».

13 апреля глава Белого дома позвонил российскому лидеру. Во время разговора он предложил провести встречу на территории третьей страны. Где пройдут переговоры, в настоящее время неизвестно. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча между лидерами двух стран может состояться в предстоящие недели.